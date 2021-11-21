Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Kasım 2021 06:26
E.Ç. (32) idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 30. kilometresinde, aynı yönde seyreden M.G'nin kullandığı 60 DG 310 plakalı tıra çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.Ç. ile aynı araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan E.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü M.G. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.