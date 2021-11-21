Altılı masanın ilk icraatı: Manipülasyon

CHP ile İYİ Parti'nin kurmayı planladığı 6'lı ekonomi masası, daha hayata geçirilmeden ilk icraatına gösterdi. 6'lı masada İYİ Parti'yi temsil etmesi beklenen Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ile CHP'yi temsil etmesi beklenen Hazine eski Müsteşarı Faik Öztrak, kirli bir manipülasyona imza attı.

KORO HALİNDE MANİPÜLASYON



İYİ Parti Ankara Milletvekili Yılmaz, önceki gece sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Merkez Bankası Başkanı'nın değişebileceğini ima eden ifadeler kullandı. Yılmaz paylaşımında, "Ben, sizleri bugün Cuma dolayısıyla bu gece saat 12.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntı geleceğini görürsünüz. 12'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum" dedi. Eski bir Merkez Bankası Başkanı olması dolayısıyla Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada ve piyasaları takip edenlerde hareketliliğe sebep oldu.

HEPSİ SIRAYA DİZİLDİ



Yılmaz'ın paylaşımından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, çok sayıda muhalefet temsilcisi ile FETÖ'cüler de peş peşe paylaşımlarda bulundu. Akşener, Resmi Gazete görselini kullandığı paylaşımında "Gündüz huzur yok, gece huzur yok, yazık değil mi bu güzel ülkeye, günah değil mi bu cefakar millete" dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yine aynı görseli paylaşarak "Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR BOŞ ÇIKTI



HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şu paylaşımda bulundu: "Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bu gece Resmi Gazete'yi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak dedi, sizce ne olacak, cümle alem Resmi Gazete sırasındayız. Haydi açın şu sayfayı." Yapılan paylaşımların ardından kamuoyunda ekonomi yönetiminin değişeceğine yönelik bir algı oluştu. Ancak Resmi Gazete yayımlanınca tüm iddiaların manipülasyon olduğu ortaya çıktı.



YANILDIM ÖZÜR DİLERİM



Gece yarısı yapılan manipülasyonun işaret fişeğini ateşleyen İYİ Parti'li Yılmaz, gündeme taşıdığı iddialarıyla ilgili sorularımızı cevapladı. "Resmi Gazete'yle ekonomi yönetiminin değişeceğine yönelik paylaşımda bulundunuz. İddianızın kaynağı nedir?" sorusuna Yılmaz şu cevabı verdi: "Bir kaynağım yoktu, bir duyum da almadım, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasını ve Ekonomi Bakanı Lütfü Elvan'ın tavırlarını göz önünde bulundurarak bir öngörüde bulundum. Öngörüm tutmadı, yanıldım, özür dilerim."

SONUCUNU DÜŞÜNEMEDİM



Yılmaz'ın "Ekonomi alanında tecrübe sahibi bir isim, eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak yaptığınız paylaşımın spekülasyonlara neden olabileceğini düşünmediniz mi?" sorusuna cevabı daha da ilginç oldu: "Böyle bir şeye sebep olabileceğini düşünmedim, her şeyi kamuoyu önünde paylaştım, lakin dediğim gibi yanıldım, tekrar tüm kamuoyundan özür dilerim."

Yılmaz, gazetemize yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya üzerinden de bir mesaj paylaşarak kamuoyundan özür diledi.

IMF ile gizli görüşen ekipteler



Ekonomi yönetiminin değişeceğine ilişkin sosyal medya üzerinden manipülasyona imza atan İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve CHP'li Faik Öztrak, 2019 yılında IMF heyetiyle yaptıkları gizli görüşme ile gündem olmuşlardı. Ankara'daki bir otelde gerçekleşen görüşme büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "IMF'nin temsilcileri sizi muhatap alacaksa makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz. Tabii bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine kişiliğine yakışan şeyler değil" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Özdemir