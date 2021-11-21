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Pet, cam ve aliminyum şişelerde depozito ücreti nasıl alınacak? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye, 1 Ocak 2022 itibariyle Depozito İade Sistemi'ne geçecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülecek çalışmalar son aşamaya gelirken, depozito sisteminin nasıl işleyeceği de belirlendi. Buna göre ülke genelinde AVM, büyük market ve kent meydanları gibi alanlara depozito iade noktaları oluşturulacak. Depozito iadesi şimdilik yalnızca pet, cam ve alüminyum içecek şişeleri için yapılacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Kasım 2021 08:45
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Pet, cam ve aliminyum şişelerde depozito ücreti nasıl alınacak? İşte detaylar

Çevre Bakanlığı bünyesinde Depozito Yönetim Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi ile geri kazanılabilir atıkların yönetimini daha aktif bir şekilde yürütmek için Türkiye'de bir ilk olarak Türkiye Çevre Ajansı kurulmuştu. Ajansla depozito iade sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenirken, depozito yönetim sisteminin işletileceği ve izleneceği online merkezi veri sisteminin hazırlıklarında da son aşamaya gelindi.

OCAK 2022'DE DEVREYE GİRECEK

Sisteme dahil edilen ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama 1 Ocak 2022'de devreye girecek. TÜÇA tarafından depozito yönetim kapsamına alınan pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajları bu tarihten itibaren tüketicilerden alınarak geri kazanılmaya başlanacak.

Atık toplama faaliyeti dahil bu atıkların alımı satımı konusunda fiili bir faaliyette bulunmayacak olan TÜÇA, depozito uygulamaları kapsamında belirlenen depozito ücretlerini üreticilerden tahsil ederek tüketicilere iade edecek. Bu kapsamda üretici firmaların yatırdıkları depozito bedelleri TÜÇA'nın hesaplarında tutulacak.

Bu hesapta tutulan depozito ücretleri tüketicilerin boş ambalajları iade etmeleri durumunda kendilerine verilecek. Depozito ücretleri vatandaşlar tarafından boş ambalajlar iade edilinceye kadar Ajans Başkanlığı'nın özel hesabında bekletilecek. Depozito ücretlerinin iade ve tüketicilerin boş şişeleri iade edebilmek için bir süre sınırı bulunmayacak. İade edilmeyen ambalajlara ait depozito ücretleri TÜÇA tarafından başka bir amaçla kullanılmayacak.

VATANDAŞA EK YÜK GETİRMEYECEK

Ülke genelinde AVM, büyük market ve kent meydanları gibi alanlara kurulacak depozito iade noktaları ile vatandaşlar buraya atacakları her bir şişe için depozite ücreti alacak.

Bunun için uygulama ve kredi kartı benzeri bir kart üzerinde de çalışılırken, vatandaşlar daha sonra hesaplarında biriken bu parayı kartın geçtiği herhangi bir yerde harcayabilecek.

Vatandaş tarafından geri verilecek depozito ücreti iadesi alınan ambalajlar için vatandaşa ek bir yük oluşmayacak.

YILDA 1.5 MİLYAR LİRA EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Türkiye'deki genç nüfusun tüketim alışkanları sebebiyle her yıl kullanılan içecek ambalajı miktarı artarken, ambalaj rakamları kişi başı yılda 279, toplamda ise 20 milyar adeti buluyor.

Parklara, bahçelere, denizlere atıldığında çevresel kirliliğe yol açan bu atıkların geri iadesi ile ekonomiye yıllık 1.5 milyar lirada katkı sağlanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK

#sıfır atık# depozito ücreti# TÜÇA
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