Karantinadan çıkan tüketici restorana koştu

Pandemi dönemindeki kapanma kararları nedeniyle ağır darbe alan yeme içme sektörü, karantina süreçlerinde paket servisle ayakta kalmaya çalışırken, eve servise alışan tüketici ise ya aylarını restoranlarda geçirdi.

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre ev dışı tüketimde bu yaz her 100 yemekten 54'ü için restoranları tercih eden tüketici, bunun 26'sını eve sipariş ederken, 20'sini ise restorandan kendisi aldı. Araştırmada "Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda 3. çeyrekte yerinde tüketim ve eve sipariş daha fazla bireyin tüketim yapması ve tüketim sıklığını artırması ile artarken, gel-al büyümesini sağlayan tüketici sayısındaki artış oldu" tespitlerine yer verilirken, 2019'un üçüncü çeyreğinde 9.1 kez olan restoranda yeme sıklığı 2021'in aynı döneminde 7.6'ya düştü.

GELENEKSEL LEZZETLER

Araştırmaya göre bu dönemde tüm sipariş yöntemlerinde en yüksek paya sahip olan ve büyümeyi tetikleyen alan kebap - dürüm - lahmacun restoranları olurken, eve siparişin ortalama üstünde büyümesine katkı sağlayan diğer restoranlar hamburgerciler, pideciler ve çiğköfteciler oldu. Eve siparişlerin, pandemi döneminde sektörün yaralarını sardığına işaret edilen araştırmada, şu tespitlere yer verildi: "Yeme-içme okazyonlarının geçen yıla kıyasla yüzde 24 oranında artmasına en fazla katkıyı sağlayan sırasıyla yerinde tüketim, eve sipariş ve gel-al olurken, 2019 yazı ile karşılaştırdığımızda ise yeme-içme okazyonları yüzde 4 artış gösterdi.

EVE SİPARİŞLER

Eve sipariş ve gel-aldaki yüksek artış yerinde tüketim daralmasını telafi etti. Hem eve sipariş, hem de gel-aldaki büyümenin kaynağı tüketici sayısı ve sıklığındaki artış oldu." Araştırmaya göre, 2019 üçüncü çeyreğinde restoranı tercih eden tüketici oranı yüzde 97 iken 2021 üçüncü çeyrekte bu yüzde 89'a düştü. Buna karşılık eve siparişlerin oranı ise aynı dönemlerde yüzde 57.1'den yüzde 69.1'e çıkarken, gel al siparişler ise yüzde 39.6'dan yüzde 57.1'e çıktı.

EV DIŞI TÜKETİM ZİRVE YAPTI

Ipsos olarak 2019 yılından bu yana bireylerin hangi yemeği ve içeceği, ne zaman, nerede, kiminle tükettiğini ve ne kadar ödediğini mobil uygulama aracılığıyla kayıt altına alarak üç ayda bir kez raporladıklarını aktaran Ipsos Tüketici Panelleri Global ve Türkiye Hizmet Lideri Ahu Şendilmen, "Pandemi sürecinde yeme-içme davranışlarında önemli değişikliler gözlemledik. Sokağa çıkma yasakları, yerinde tüketim mekanlarının kapalı olması veya sınırlı koşullarda hizmet verebilmesi, salgın ile ilgili endişeler nedeniyle yerinde tüketim azalırken, eve sipariş ve gel-al yöntemiyle gerçekleşen tüketimler 2021 yılında en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

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