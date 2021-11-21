Emekli bürokrat 70 yaşında Himalayalar'a çıktı

Rüştü Hatipoğlu 70 yaşında emekli bir bürokrat. En büyük tutkusu dağlara tırmanmak. Uzun süren memuriyet hayatından sonra 2015'te emekli olan Hatipoğlu, ilk tırmanışını 55 yaşında Kaçkar Dağı'nda yapmıştı. Sonrasında yurt içi ve yurt dışında birçok dağa tırmandı. 5 kez Himalayalar'a çıktı. Hatipoğlu bu tutkusunu bu kez çok anlamlı bir proje için hayata geçirdi.

Dostlarının 'Geçkin Gezgin' lakabını taktığı Hatipoğlu eğitimden mahrum kalan çocuklar için Himalayalar'a tırmandı. 70 yaşında 19 gün süren bir yolculuk yapan ve zorlu bir tırmanış gerçekleştiren Hatipoğlu tam 4 bin 800 metredeki Gokyo Gölü'nün olduğu zirveye tırmandı, çocuklar için 32 bin TL'den fazla bağış topladı. Gokyo Gölü dünyanın en yüksek 3'üncü tatlı su gölü olarak biliniyor. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) desteğiyle toplanan bağışlar 70 çocuğun eğitimi için kullanılacak.

YOLA ÇIKACAĞI GÜN AĞABEYİ VEFAT ETTİ

Hatipoğlu bu yolculuğu sadece fiziksel zorluklara değil, yüreğinin ortasına oturan acılara rağmen gerçekleştirdi. Yola çıkacağı gün ağabeyi vefat etti.

Sabah gazetesine konuşan Hatipoğlu, ''Bu yolculuğu kendim için yapsaydım yoldan geri dönerdim. Ama işin ucunda ulvi bir amaç vardı. Acıma rağmen bu hedefi gerçekleştirdim. Hedefimiz 14 bin TL'ydi. 32 bin TL'yi aştık'' dedi.

ZİRVEDE MUTLULUKTAN AĞLADI

Himalayalar'a tırmanışın şakaya gelmeyeceğini ve tehlikeli bir yolculuk olduğunu anlatan Hatipoğlu, ''Çok sarp kayalıklardan, yanı başınızın uçurum olduğu yollardan yürüyorsunuz. Benim yükseklik korkum da var. Ama o korkuyu hiç düşünmedim. Sadece çocuklara, hedefime odaklandım. Yolculuğun psikolojik etkileri de oluyor. İnsan kendini çok yalnız hissediyor, hele ki bu yaşta aileden uzak kalmak büyük bir boşluk hissettiriyor. Her türlü zorluğu sadece hedefe odaklanarak aştım. Zirveye ulaştığımda mutluluktan hüngür hüngür ağladım'' diye konuştu.

DAĞCILARA EĞİTİM SLOGANLARI ATTIRDI

Yolculuğu sırasında birçok farklı ülkeden tırmanan gezginler olduğunu anlatan Hatipoğlu, birçok kişinin kendisine, ''Bu yaşta neden bu riski alıyorsun? Amacın ne'' diye sorduklarını söyledi. Hatipoğlu ''Ben de onlara çocukların eğitimi için tırmandığını anlattım. Konuştuğum herkes hem şaşırdı hem de beni taktir etti'' dedi. Hatipoğlu yol arkadaşlarından birçok kişiye hem Türkçe hem de başka dillerde ''Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir" diye slogan attırdı.