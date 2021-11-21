Ara tatil sonrası 1170 okul yeni kütüphaneye kavuşuyor

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesini başlattıklarına işaret eden Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu projenin önemli bir paydaşı olduğunu belirtti.

Özer, şunları kaydetti:

"İki ay gibi kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. Tüm illerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kütüphanelerin mobilya tefrişatını meslek liselerimiz yapıyor. Yeni kütüphanelerin bir kısmını bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirmeyi hedeflemiştik. Bu kapsamda 1170 okulumuz, yeni kütüphanelerine kavuştular. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece, 2022 yılında kütüphanesi olmayan okul kalmayacak.

Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Tüm illerde kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il milli eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."

- Ağrı'ya 350 yeni kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığınca, proje kapsamında mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için gerekli ödenekler 81 ile gönderildi. İl müdürlükleri, kütüphanesi olmayan okulların kütüphanelerini yapmak için yaklaşık bir aydır yoğun çalışma yürüttü.

Yeni kütüphanelerin illere göre dağılımında 350 kütüphane ile Ağrı birinci sırada yer alıyor. Ağrı'ya yıl sonuna kadar 554 yeni kütüphanenin yapılması hedefleniyor.

Yeni kütüphane yapımında 181 kütüphane ile Konya ikinci, 105 kütüphane ile Bitlis üçüncü, 69 kütüphane ile Zonguldak dördüncü, 60 kütüphane ile Gaziantep beşinci, 50 kütüphane ile Balıkesir altıncı, 42 kütüphane ile Muş yedinci, 37 kütüphane ile Batman sekizinci, 35 kütüphane ile Nevşehir dokuzuncu ve 34 kütüphane ile Hatay onuncu sırada yer alıyor.