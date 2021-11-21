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Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı

Esenyurt'ta bir kuaförün müdürü, sosyal medya sayfasından çalışanları için 700 liralık kıyafet aldı. Siparişi, akşam saatlerinde geldi. Paketi kontrol etmeden parayı veren kuaför, paketi açtığında ise şok oldu. Paketin içinden bez ve poşet çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Kasım 2021 14:04
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Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan kadın kuaförünün müdürü, 9 Kasım Salı günü kıyafet satılan sosyal medya sayfasından çalışanları için kapıda ödeme şeklinde 700 lira değerinde çeşitli siparişler verdi. Siparişi, 16 Kasım Salı günü akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi getirdi.

Parasını alan kişi, daha sonra kayıplara karıştı. Kuaför çalışanları, açtıkları kargo paketinin içinde bez ve poşet buldu. Yaşananların üzerine kuaförün güvenlik kamerası kaydını alan çalışanlar, görüntüleri SMS mesajı gelen kargo firmasının yetkililerine iletti.

Kargo firmasının yetkilisi ise paketi getiren kişinin çalışan olmadığını söyledi. Durum üzerine hem kargo firması hem de kuaför çalışanları güvenlik kamerası kayıtları ile beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SİPARİŞ VERDİKLERİ SAYFA ENGELLEDİ

Kuaför çalışanı Volkan Zaman, güvenlik kamerası kayıtlarını sipariş verdikleri sayfaya mesaj atarak, parayı geri istedi. Kıyafet satan sayfanın yöneticisi bir süre sonra kuaför çalışanlarını engelledi.

"İÇİNDE ÇÖP UNSURLARI VARDI"

Yaşananları anlatan kuaför çalışanı Volkan Zaman, "Genel müdürümüz, iş yerinde kullanmamız için sipariş verdi. Bir haftalık bir bekleme sürecimiz oldu. İnternetten üzerinden aldığımız için başka bir firma aracılığıyla geldi. Saat 18.00 sıralarında bir kişi geldi. Ödemesini nakit yaptığımız kargoyu, teslim etti. Kargoyu açtığımız da içinde sadece çöp unsurları vardı" dedi.

"ÇÖPE 700 LİRA VERDİK"

Çöpe 700 lira verdiklerini söyleyen Zaman, "Geç saat olduğu için şirket bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı. İkinci gün tekrar aradık. Böyle bir çalışanları olmadığını söylediler. Kamera kayıtlarını istediler. Kargo firmasının yetkilisi, gönderdikten sonra böyle bir çalışanlarının olmadığını söyledi.

700 lira gibi bir ücret verdik. İçinden sadece çöp unsurları çıktı. Kısacası çöpe 700 lira verdik. Bu durumla ilgili de gerekli yerlere şikayette bulunduk" şeklinde konuştu. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

#istanbul# esenyurt# internetten sipariş
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