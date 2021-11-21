Erzurum'daki depremden etkilenenlerin yaraları sarılıyor

Erzurum'da iki gün önce meydana gelen merkez üssü Köprüköy ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinden oluşan çok sayıda ekip, depremden etkilenen Topçu, Söylemez, Pekecik ve Duatepe mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Köprüköy Kaymakamı Fatih Uzun ve Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli ile depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Ban, gazetecilere, toplamda 55 evin oturulamayacak düzeyde, 35 ahırın da ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanların kullanıldığını aktaran Ban, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilk andan itibaren gidermeye gayret ettik. Evleri ağır hasarlı olanların çadırları, sobalarıyla birlikte kuruldu. Her bir ailemize de yetecek miktarda erzakları teslim edildi. Devletimizin tüm birimleriyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ekiplerimizle evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini tamamlayıp teslim edeceğiz."

Ban, depremin etkisiyle yıkılan 35 ahırın yerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvan çadırlarının kurularak hayvanların da geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Depremzedelerden 32 yaşındaki Sezgin Kırmacı ise geceyi eşi ve 4 çocuğuyla birlikte konteynerde geçirdiğini belirterek, yapılan yardımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Pekecik Mahallesi sakinlerinden Hayati Araz da depremden dolayı ahırlarının kullanılamayacak durumda olduğunu anlattı.

Devletin kendilerini olduğu kadar hayvanlarını da düşündüğünü vurgulayan Araz, ahırları yapılana kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kurulumu tamamlanan geçici ahırlarda hayvanlarını barındıracaklarını söyledi.