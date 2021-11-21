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'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'

MHP İzmir Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz. Özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600'ün bir an önce hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmanın takipçisiyim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Kasım 2021 15:36
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'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'

MHP heyeti, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' temalı programı kapsamında Batman'a geldi.

MHP heyeti, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' temalı programı kapsamında Batman'daki ülküdaşlarıyla bir araya geldi. Heyette bulunan MHP İzmir Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. MHP'nin Batman Milletvekili yok diye kendisine serzenişte bulunulduğunu söyleyen Osmanağaoğlu, "İki yıla yakın zamandır bu programın yapılmamasından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi zaten bunun rahatsızlığını duyuyordu. Bundan sonraki süreçte biz, Batman'a daha sık gelip gideceğiz. Siz buradaki ülküdaşlarımızla, arkadaşlarımızla, Batmanlı hemşerilerimizle daha çok hemhal olacağız. Batman'da birimizi iki etmenin mücadelesini hep birlikte sonuna kadar vereceğiz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"İzmir Milletvekili olarak Batman'a hizmet etmeye varım"

Osmanağaoğlu, "Buraya geldiğimde ilçe başkanlarım, il başkanım bir serzenişte bulundular. Bizim burada milletvekilimiz yok dediklerinde arkadaşlar küresel ısınmadan dolayı gelemedik. Ama ben, Batman'ın milletvekili yok demelerini kabul etmiyorum. Ben, İzmir Milletvekiliyim, Ağrılı hemşerinizim. Ama Batman'ın da, ülküdaşlarının yanında, Milliyetçi Hareket Partisi mensupların yanında, Batmanlı hemşerilerimizin yanında. İzmir Milletvekili olarak hizmet etmeye bundan sonraki süreçte ben de varım. Yeter ki siz, bizimle beraber aynı katkıyı ortaya koyun. Cumhur İttifakı biliyorsunuz liderimiz Devlet Bahçeli'nin büyük katkılarıyla Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle hayata geçirildi. Şu anda da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile ilgili hükümet, çok hızlı acil kararlar alması gerektiğinden hiç tereddüt etmeden, hiç gecikmeden, bir an önce kararlar alıp ülkenin yönetimine ciddi şekilde katkı sunduğunu hepimiz müşahede ediyoruz" diye konuştu.

"3600 ek göstergenin takipçisiyim"

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin ciddi bir şekilde terörden etkilendiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, "Bu bölgelerde artık terörün belini kırdık. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz. Asgari ücretin dar gelirli vatandaşlarımızın yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi, özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600'ün bir an önce hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmanın takipçisiyim. 40 yıla aşkındır Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadele ediyor. Yine liderimiz yaklaşık bir ay önceki bir grup toplantısında terörle ilgili belirtiği mesajda, 'şu ana kadar terörle mücadelede yapılan masrafın 2 trilyon 240 milyar dolar olduğunu ifade etmişlerdir.' Terörün beli kırıldı çok şükür. Bundan sonraki süreçte önümüz açıktır. Bundan sonraki süreçte Batmanlı, Mardinli, Siirtli hemşerilerimiz daha huzurla daha güvenle yarına bakabilecek durumdadır. Bu konuda yapılması gereken her şey sonuna kadar yapılacaktır" şeklinde konuştu.

MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir ise Alparslan Türkeş'in kutlu davasına daima sahip çıkacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu kutlu, dualı davada yola çıkarken Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in hatırasına her daim sahip çıkacağımıza söz veriyorum. Bizlere bıraktığı, emanet ettiği Türk Milliyetçiliğinin varlığını ve hassasiyetleriyle beraber her zaman ülkücü olmanın şeref payesini taşıyacağımıza yemin ettik. Hiçbir zaman bedel ödemekten korkmadık. Yufka yüreklerle çetin yolların aşılacağını hep bildik. Önümüze kurulan engeller ne kadar fazla olursa olsun tuzaklar ne kadar kurulursa kurulsun Milliyetçi ve Ülkücü hareket dimdik inançla, azimle ve siz dava arkadaşlarımla beraber ayakta duracağız. Bu bağlamda gayet ve destekleriyle davamıza katkı sağlayan teşkilat mensubu tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yarım asırdır Milliyetçi ve Ülkücü hareketin varlığı düşmana dehşet dosta emniyet vermiştir. Bugünden sonra da öyle olacaktır. Milliyetçi ülkücü mensupları fedakarlıkta en önde mükafatta hep en arkada kalmıştır."

#Tamer Osmanağaoğlu# Emeklilikte yaşa takılanlar
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