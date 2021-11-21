Kılıçdaroğlu çifti halk pazarında alışveriş yaptı

Amasya'da içme suyu ekmekten bile ucuz

Türkiye'de içme suyunun en ucuz olduğu kentlerden Amasya'da su, ekmekten bile düşük fiyata vatandaşa sunuluyor. İl merkezinde suyun metreküpü 1.20 lira, 200 gramlık ekmek ise 1.25 ve 1.50 liradan satılıyor. Bu yılki yüzde 50'lik indirimin yanı sıra göreve geldiğinden bu yana Ramazan ayı ve dini bayramlarda su ücreti almayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2022 yılı için sürpriz bir karar düşündüklerini açıkladı.