'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'
'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'
'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'
'Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz'
Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi
Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi
Bakan Gül: İlk 100 bine girebilenler Hukuk Fakültesini tercih edebilecek
Bakan Gül: İlk 100 bine girebilenler Hukuk Fakültesini tercih edebilecek
Kış lastiği uygulaması başlıyor! 846 lira cezası var
Kış lastiği uygulaması başlıyor! 846 lira cezası var
ÖSYM sistemindeki doçent unvanları güncellendi
ÖSYM sistemindeki doçent unvanları güncellendi
Üniversiteden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Üniversiteden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Vaka haritası açıklandı: En çok vaka görülen il
Vaka haritası açıklandı: En çok vaka görülen il
Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak
Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Otomobil bayilerinin sıfır araç oyunu
Otomobil bayilerinin sıfır araç oyunu
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Pet, cam ve aliminyum şişelerde depozito ücreti nasıl alınacak? İşte detaylar
Pet, cam ve aliminyum şişelerde depozito ücreti nasıl alınacak? İşte detaylar
Kabine, toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
Kabine, toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
Posta ve kargo iadesine ücret yok
Posta ve kargo iadesine ücret yok
Yeni siparişler alınamıyor! 8 bin lira maaşla çalışacak işçi yok
Yeni siparişler alınamıyor! 8 bin lira maaşla çalışacak işçi yok
Emekli ikramiyesi ödemesi tecavüzcüden tecavüzcüye değişiyor!
Emekli ikramiyesi ödemesi tecavüzcüden tecavüzcüye değişiyor!
İhalelerde usulsüzlük iddiası: 8 kamu personeli gözaltında
İhalelerde usulsüzlük iddiası: 8 kamu personeli gözaltında
En fazla antibiyotik bu illerde reçetelendi
En fazla antibiyotik bu illerde reçetelendi
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti
Durmuş Yılmaz: Öngörüm gerçekleşmedi, özür dilerim
Durmuş Yılmaz: Öngörüm gerçekleşmedi, özür dilerim
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AYM Başkanı: Adalet bir söylem değil eylem meselesidir
AYM Başkanı: Adalet bir söylem değil eylem meselesidir
Ali Yalçın: 3600 ek gösterge bir yıl içinde tamamlanacak
Ali Yalçın: 3600 ek gösterge bir yıl içinde tamamlanacak
Emniyet uyardı: e-Devlet şifresiyle dolandırıcılığa dikkat!
Emniyet uyardı: e-Devlet şifresiyle dolandırıcılığa dikkat!
Erdoğan: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız
Erdoğan: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız
Veterinere cinsel saldırıda 3 polise delil kararttıkları için dava açıldı
Veterinere cinsel saldırıda 3 polise delil kararttıkları için dava açıldı
Mersin'de okul müdür yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
Mersin'de okul müdür yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleriyle ilgili karar
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleriyle ilgili karar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'

Telefon satıcıları, cep telefonlarında IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) hırsızlığı nedeniyle cihazın kullanıma kapatılması söz konusu olduğunda sorunun çözümü için başka IMEI atılmasının yanlış olduğunu ve yeni IMEI numarasının çalıntı olması halinde kullanıcıların yasal süreçle karşılaşabileceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Kasım 2021 17:02
Yazdır
'İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin'

Teknoloji çağında adeta bir ihtiyaç haline gelen cep telefonlarının kaçak kullanımının engellenmesi için yüklenen ve telefon kimliği olarak da bilinen IMEI bir başka cihaza kopyalandığında her iki telefonu da kullanılamaz hale getirebiliyor.

Halk arasında IMEI hırsızlığı olarak da bilinen yöntemle bazı kişiler kaydı yapılmamış telefonlara başka cihazların IMEI numarasını kullanarak erişim sağlayabiliyor.

Dünya genelinde hiçbir telefon IMEI kaydı olmadan kullanılamıyor. Bir telefonun IMEI numarası çalınarak başka bir cihaza yüklenmesi halinde ise telefona bir mesaj geliyor. Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen kısa mesajda, 'IMEI numarası klonlanmıştır, cihaz 30 gün içerisinde kapatılacaktır, satın aldığınız yere başvurunuz' ifadeleri yer alıyor. Bu mesajı alan kullanıcılar paniğe kapılarak yasa dışı yollara başvurabiliyor ve çalıntı olan başka bir IMEI numarasını telefonuna attırabiliyor. Herhangi bir yanlış yapmadan önce cep telefonu kullanıcılarının ilk olarak e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen bir işlemle IMEI sorgusu yapması gerekiyor. Sorguda IMEI numarasının çalındığı ya da sistemde bir yanlışlık meydana geldiği anlaşılabiliyor.

"Kendi başınıza geleni başkasına yapmış oluyorsunuz"

Eskişehir'de uzun yıllardır sıfır ve ikinci el telefon satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, IMEI numarasının çalınması halinde sorgudan sonra cihazın kutu ve evraklarıyla yetkili firmaya gönderilmesi gerektiğini söyledi. Cihaza IMEI numarası attırarak kullanmanın yasal sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Sönmez, "IMEI numarası çalındığında telefonumuza devlet tarafından bir mesaj geliyor. Biz bu mesajı aldığımızda panik yapıp 'çalındı' diye düşünmememiz gerekiyor. Telefonumuzdan '*#06#' tuşlayıp telefonumuzun IMEI numarasına bakmalıyız. Bunu bir kenara not edip sonrasında gelen mesajla karşılaştıracağız. Gelen mesajla uyuşmuyorsa ya hattımızı daha önceden taktığımız bir telefondur ya da sistem tarafından otomatik gönderilen bir mesajdır. Durum böyleyse bir sorun yoktur, mesajı dikkate almamalıyız. Eğer IMEI sorgusunda çıkan numara gelen mesajdakiyle uyuşuyorsa çalınmış demektir. Çalındığında yapmamız gereken en önemli şey cihazı aldığımızdaki belgeleri, kutu ve faturayı saklamak. 'Benim IMEI numaram çalındı, ben de gideyim yeni IMEI attırayım' diye düşünmeyin. Bu hatayı hata ile düzeltmek olur. Bunu yapmak yerine cihazı satın aldıkları firmaya ulaşıp, belgeleriyle birlikte kargoyla ücretsiz şekilde göndermeleri gerekiyor. Firma zaten bunu düzeltip geri göndermek zorunda" diye konuştu.

"İkinci el cihaz alırken belgelerin tam olmasına dikkat edin"

Sıfır alınan telefonlarda kutu ve tüm belgelerin saklanması, ikinci el cihazlarda ise satın alma esnasında belgelerin tam olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Korkmaz Sönmez, "Bir telefoncudan cihazımıza yeni bir IMEI numarası attırdığımızda, hatayı hata ile düzeltmeye çalıştığımızda farklı sorunlarla karşılaşabiliriz. Attırdığımız IMEI çalıntı çıkarsa, farklı yasal sorunlarla yine siz uğraşacaksınız. IMEI numarasını kurtarmanın tek ve sağlıklı yolu cihazı distribütör veya üretici firmaya gönderip düzelttirmek. Yasa dışı şekilde IMEI numarası attırdığınızda kendi başınıza geleni bir başkasına yapmış oluyorsunuz. IMEI numarası atmak yıllardır yapılan bir işlem. Bunu iyilik olarak görüp yapanlar da var, meslek edinenler de var. İkinci el cihaz alırken de kutu ve fatura olmasına, belgelerin tam olmasına dikkat edin. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda belgelerin tam olması büyük önem taşıyor" dedi.

#Telefon satıcıları# cep telefonları# IMEI
Kargoda öğretmenlere ve öğrencilere 24 Kasım hazırlığı
Kargoda öğretmenlere ve öğrencilere 24 Kasım hazırlığı
Ekim ayının 'SUV pazarı lideri' belli oldu
Ekim ayının 'SUV pazarı lideri' belli oldu
Otomobil bayilerinin sıfır araç oyunu
Otomobil bayilerinin sıfır araç oyunu
Posta ve kargo iadesine ücret yok
Posta ve kargo iadesine ücret yok
Yeni siparişler alınamıyor! 8 bin lira maaşla çalışacak işçi yok
Yeni siparişler alınamıyor! 8 bin lira maaşla çalışacak işçi yok
Emekli ikramiyesi ödemesi tecavüzcüden tecavüzcüye değişiyor!
Emekli ikramiyesi ödemesi tecavüzcüden tecavüzcüye değişiyor!

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?
5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurların, hizmet sürelerine ilişkin kritik detaylar
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Danıştay 2. Dairesinin yeni yayınlanan bir kararında, Devlet memurlarının muhakkik olarak tayin edilmesi işleminin atama mı yoksa görevlendirme mi olduğu hususunda ilk derece mahkemesince bile hataya düşüldüğü görülmüştür.
6 sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı
6 sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı
Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre bazı sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete yayımlandı, işte gazetede yer alan kararlar
Resmi Gazete yayımlandı, işte gazetede yer alan kararlar
20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Sayıştay'dan üniversitelere 'gelir getirici faaliyetlerle' ilgili önemli uyarı!
Sayıştay'dan üniversitelere 'gelir getirici faaliyetlerle' ilgili önemli uyarı!
Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?
Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?
Görevinden ayrılan veya istifa eden öğretmenler de 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Kontrol muayenesinde engel oranı düşen emekli memurun, emekli maaşı kesilir mi?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Amasya'da içme suyu ekmekten bile ucuz
Amasya'da içme suyu ekmekten bile ucuz
Türkiye'de içme suyunun en ucuz olduğu kentlerden Amasya'da su, ekmekten bile düşük fiyata vatandaşa sunuluyor. İl merkezinde suyun metreküpü 1.20 lira, 200 gramlık ekmek ise 1.25 ve 1.50 liradan satılıyor. Bu yılki yüzde 50'lik indirimin yanı sıra göreve geldiğinden bu yana Ramazan ayı ve dini bayramlarda su ücreti almayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2022 yılı için sürpriz bir karar düşündüklerini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Yoğun bakımda!
Yoğun bakımda!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.