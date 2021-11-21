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Türkiye'nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ziyarette sözünü verdiği doğalgaz, Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi ilçesine kavuşturuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Kasım 2021 17:04
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Türkiye'nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesine 5 Şubat 2020 günü yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Çelebi'ye doğalgaz ulaştırılacağı sözünü vermişti.

Yaklaşık 2 yıl sonra çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçeye doğalgaz getirildi. Yaklaşık bin nüfuslu ilçenin yüzde 80'ni doğal kullanmaya başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar ise en çok soba ve kömür derdinden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve beraberindeki heyet, Erdemir ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Delice, Keskin, Çerikli ve Çelebi ilçelerine verdiği doğalgaz sözünün yerine getirdiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı"

Kırıkkale halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Can, "Cumhurbaşkanımıza Kırıkkale ve Çelebi halkına temsilen teşekkür ediyoruz. 'Kader gayrete aşıktır' diye de bir söz vardır. Belediye başkanımızın gayretleri, takipleri bugün meyvesini verdi. Bu manada il başkanımız da bu konuyu gece gündüz dile getirdi ve takip etti. Doğalgaz çok önemli, bu teyzeciğim burada kova kaldırıyor, kömür tozu, zaten yaşlı doğalgazın gelmesi bu manada özellikle ablalarımız teyzelerimiz için bir velinimet. İkincisi, yatırımcı anlamında doğalgazın gelmesiyle Çelebi'nin çehresi değişecek. Buraya süt fabrikası tesisleri kurdu Adalet Bakanlığı cezaevleri işletecek. Burada tarımcılık ve hayvancılık gelişiyor ve doğalgaz ile birlikte ciddi yatırımcı çekecek. Bu manada da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı, sözü yerine geldi" dedi.

"Vatandaşlarım şu anda doğalgaz kullanmaya başladı"

İlçende yüzde 80'inin doğalgaz kullanmaya başladığını dile getiren Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, "Cumhurbaşkanımız ilçemize doğalgaz sözünü vermişti. Bugün de doğalgazımızı ilçemize getirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen başta Milletvekilimiz Ramazan Can, İl Başkanımız, Yunus valim, teşekkür etmek istiyorum, emekleri var. Allah razı olsun, bizlere destek verdiler. Şuanda doğalgazımızı yaktık. Vatandaşlarımızda şuanda doğalgaz kullanmaya başladı. İlçemizin yüzde 80'ine doğalgazı vermiş durumdayız. İnşallah 2020 senesinin Mayıs ayında da ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu.

"Şimdi basıyoruz, düğmeye çayımızı koyuyoruz"

Soba ve kömür derdinden kurtulduklarını dile getiren Gülişar Erdemir (60) isimli vatandaş, "Doğalgazımız geldi çok şükür. Önceden soba yakıyorduk, kömürle, kovayla uğraşıyorduk çok zor şartlar altında. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sözünü verdi. İl Başkanımızdan, milletvekilimizden, Allah bin kere razı olsun. Şimdi basıyoruz düğmeye çayımızı koyuyoruz. Yemeğimizi üstüne koyuyoruz. Önceden tüp biter, yemek ocakta kalırdı. Misafirin gelir, tüpün biter, kalırsın. Çok şükür Çelebi ilçesinin hayalinde olmayan bir şey gerçekleşti. Allah'a bin şükür. Şu anda evimiz ısınıyor. 30 derecede, evimizin her tarafı sıcak" şeklinde konuştu.

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