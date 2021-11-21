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'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız"-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Kasım 2021 17:20
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'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız." dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali"ne katılan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından bir süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anımsattı.

"Sonra takdir ettiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu'yu işaret ettiler." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"O dönemde çukur eylemi yapan teröristler vardı. Ellerine silahları almışlar, 'Buraya T.C. giremez.' diyorlardı. Sur'da, Nusaybin'de, Silopi'de, İdil'de, Hakkari'de çukurları kazmışlar 'Biz bağımsızlık ilan ettik. Bu devleti böleceğiz.' diyorlardı. 30 binden fazla evi de yıkmışlardı orada. Cumhurbaşkanımız beni oraya görevlendirdi. Ömrümde ilk defa o taraflara gittim. 30 bin tane gariban Kürt kardeşimizin elhamdullilah evlerini yaptım orada 1 sene içinde, kendilerine teslim ettik. Önceki haftalarda bir gençlik merkezi açılışı için Şırnak'ı ziyaret ettim. Ben de konuşmacıydım, çıktım onlara dedim; ben Şırnak'a gelirken, sosyal medyada bu bölücülerin uzantıları bana mesaj atıyor, 'Senin Şırnak'ta ne işin var, Kayserilisin.' diye. Evet, ben Kayseriliyim, Kayseri'den geliyorum, Türkmen çocuğuyum, Sünni'yim üstelik ama elhamdülillah buralara geldim, siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum. Bana 'senin orada ne işin var?' diyenlere söylüyorum, 'Şu aşağıda 13 bin kilometre öteden Coniler gelmiş. Kitapsızlar, Allahsızlar, onlara niye sormuyorsunuz? O namussuzlara niye sormuyorsunuz. 13 bin kilometre öteden buraya niye geldiler? Milyonlarca dolar, milyarlarca dolar parayı niye harcıyorlar burada?' Ben buraya kardeşlik, dostluk için geldim, buradaki kardeşlerimin evini yapıyorum. Doğu ile batıyı barıştırmaya çalışıyorum. Kayseri'den gelip sizlere hizmet ediyorum. Bana 'niye geldiniz?' diye soruyorlar."

- "Bunu yapacak akıl da güç de bilgi de kadro da bizde var"

Özhaseki, "Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden çalışacaklarını ve kötülere karşı dimdik ayakta duracaklarını ifade eden Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz." dedi.

Mehmet Özhaseki, bugün ABD'den AB'ye, Fransa'dan Almanya'ya kadar herkesin "Gitsin de ne olursa olsun." dediği tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"PKK'dan FETÖ'ye kadar, DEAŞ'tan DHKP/C'ye kadar düşman oldukları, 'Gitsin de ne olursa olsun.' dedikleri tek kişi var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Niye gitsin istiyorlar? Çünkü bu ülkenin dirliğini istiyor, birliğini istiyor, aşağıda terör devleti kurulmasına izin vermiyor; onların oynamak istedikleri oyunları oynatmıyor. Her türlü tehdide rağmen oynatmıyor. Bundan dolayı da onların gözünde hasım olarak gitmesini istedikleri tek kişi var. Biz bu ülkenin evlatlarıyız, biz bu ülkeyi kalkındırmak istiyoruz, insanımızı müreffeh kılmak istiyoruz. Allah'ın izniyle bunu yapacak akıl da güç de bilgi de kadro da bizde var."

Konuşmasının ardından Özhaseki'ye Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından plaket takdim edildi.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

#Mehmet Özhaseki
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