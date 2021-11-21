THY'nin kaptan pilotu motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Kasım 2021 17:57
Alınan bilgiye göre, THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki Blaine, tatil için gittiği Baja California'da trafik kazası geçirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Blaine'nin müdahaleye karşın kurtarılamadığı öğrenildi.
THY, pilotun vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
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