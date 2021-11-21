CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Açıklamasında partisinin ittifak içinde olduğu HDP ile ilgili görüşlerine yer veren Altay, "Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu konularda açık ve cesuruz." ifadesini kullandı.

"HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİNİ GÖRMEDİM"

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Selahattin Demirtaş'ı ve Kandil'e selam gönderen Pervin Buldan'ı görmezden gelen CHP'li Altay, şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı."

"LEGAL VE MEŞRU BİR PARTİ"

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP 6 milyon oy almış en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar İyi Parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur. PKK da Türkiye Cumhuriyet için bir tehdittir, eli kanlı terör örgütüdür, bertaraf edilmelidir."