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Derbide kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Kasım 2021 21:06
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Derbide kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

45 DAKİKADA 8 SARI KART

İlk 45 dakikada hakem Halil Umut Meler 8 kez sarı kartına başvurdu.

Galatasaray'da Fatih Terim, Fernando Muslera, Marcao, Berkan Kutlu Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira, Berke Özer, Tisserand, Mert Hakan Yandaş kart gördü.

Fenerbahçe'de Tisserand 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray'ın 84. dakikada Diagne ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe 90+4'te Crespo'nun golüyle öne geçti.

TERİM'E KIRMIZI KART

Bu golün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe derbiyi 2-1 kazandı.

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