Gözler yeni asgari ücrette: Kim, ne istiyor?

Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi.

Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi birçok kesimden açıklamalar geldi.

Kim ne talep ediyor? Hükümet tarafı ne diyor? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

İşte milyonların beklediği asgari ücretle ilgili son gelişmeler...

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret görüşmeleri işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı toplantılar sonucu belirleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için toplantıların aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak, "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklaması yaptı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Görüşmelerde işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş şu ana kadar herhangi bir rakam telaffuz etmedi. Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay "Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Uzatmanın anlamı yok. İşçiyi tebessüm ettirecek rakam inşallah gelir. Bunu yaparken işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerek" açıklaması yaptı.

DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın çağrısı üzerine geçen hafta Türk-İş Genel Merkezi'nde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk-İş Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda genel başkanlar, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşerek bu süreçte temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.

İŞVEREN TARAFI NE DİYOR?

İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak tek formül olduğunu bildirdi.

ZAMMIN KAÇ OLMASI BEKLENİYOR?

Ekonomik anlamda hayat pahalılığından dolayı beklenti, önceki yıllara göre daha da yüksek. 2022 asgari ücretin belirlenmesinde bilindiği üzere aralık ayı enflasyon oranı kriter olacak.

Zam dönemi yaklaşırken Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılarla belirleniyor.

İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.