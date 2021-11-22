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22 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 00:03
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22 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuşacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasında imzalanacak "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

KAPAT [X]

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya / 09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım ayı tüketici güven endeksi ve temmuz-eylül dönemi iş gücü girdi endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Kayseri/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta, Eyüpspor-Yılport Samsunspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

(Bursa/15.00)

#22 Kasım 2021# Gündem#
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