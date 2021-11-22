22 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuşacak.
(Ankara/10.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasında imzalanacak "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı"na katılacak.
(Ankara/12.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
4- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.
(Antalya / 09.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım ayı tüketici güven endeksi ve temmuz-eylül dönemi iş gücü girdi endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.
(Trabzon/Kayseri/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta, Eyüpspor-Yılport Samsunspor maçıyla sona erecek.
(İstanbul/19.00)
3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank arasında oynanacak maçla tamamlanacak.
(Bursa/15.00)