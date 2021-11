FETÖ'de liderlik kavgası kızıştı

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşısı Gülen'in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. İllegal yapıyı en iyi bilen isimlerden gazeteci Hüseyin Gülerce "F. Gülen artık örgütü kontrol etmiyor" derken bir diğer isim Said Alpsoy da, örgüt içerisinde liderlik kavgasının kızıştığını söyledi.

FETÖ elebaşısı ile ilgili kriz kasım ayı başında ortaya çıktı. F. Gülen "Erdoğan öldü" yalanının ortaya atıldığı 3 Kasım'dan bir gün evvel ağır bir kriz geçirdi ve bu durum tüm terör yapılanmasından gizlendi. Artık konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan FETÖ elebaşına bir yandan özel/gizli tedavi yöntemleri uygulanırken, diğer yandan farklı ülkelerdeki kilit isimlere "yeni döneme hazır olun" talimatı gönderildi.

Elebaşı F. Gülen'in yaşadığı sağlık sorunlarının gizlenemez düzeyde olduğunu kaydeden Said Alpsoy önümüzdeki sürece dair yaşanacakları şu ifadelerle özetledi:

Örgüt içerisinde zaten var olan çekişme F. Gülen'in hayatta olması nedeniyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Gülensiz yapı çok kısa sürede çözülür. En fazla 6 ay sonra bölünür ve küçük hücrelere dönüşür.

İTİRAFÇI OLACAKLAR

Şu an yaşanan kriz daha çok büyüyecek. Amerika ve benzer ülkelerden yüzlerce FETÖ'cü itirafçı olarak Türkiye'ye dönmek için sıraya girecek. Örgütten kopanlar en az 5-6 fraksiyon olarak hücre tipi yapılanmalara dönüşecek. Bu fraksiyonlar, ayakta kalabilmek adına tamamen yabancı istihbarat servislerinin güdümüne girecek ve Türkiye karşıtı operasyonlarda kullanılacaklar. FETÖ için bu kriz, çöküşün başlangıcıdır. Bundan sonra ASALA benzeri bir yapı ile karşı karşıya olacağız.

YENİ LİDERİ CIA BELİRLEYECEK

FETÖ'de "Gülensiz dönem"in başladığını belirten gazeteci Hüseyin Gülerce, CIA'in olaya müdahil olduğunu ve yeni ismin ABD gizli servisi tarafından belirleneceğini söyledi. Gülerce, şu an en güçlü adayın örgütün CIA ile ilk iletişimini kuran kişi olan Mustafa Özcan olduğu bilgisini paylaştı. Araştırmacı Said Alpsoy ise "İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ile birlikte Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir çekişme halinde. Şu an bu kavga iyice kızıştı" diye konuştu.

YILMAZ BİLGEN