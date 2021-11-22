Dolar yükseldi, fırsatçı zamma kalkıştı

Türkiye'de son yıllarda her döviz hareketinin ardından yaşanan 'fiyat spekülasyonu' yine hortlamaya başladı. Üretici ve tedarikçilerin, haftalar ve aylar önce yapılmış sözleşmelere riayet etmediği, ellerindeki malları sakladığı ve bunları yüksek fiyattan satmak istediği yönünde sektörlerden şikayetler gelmeye başladı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bazı üretici firmaların imzalanmış sözleşmelere riayet etmediğini belirterek "Verilmiş sözleri yerine getirmeyerek satış yapanlar, toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bırakıyor ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğratıyor" uyarısında bulundu.

SÖZLEŞMEYE RİAYET ETMİYORLAR

Tüm dünyada üretim maliyetlerinin yükseldiğini hatırlatan Baran, enerji fiyatlarındaki yükselme ve kurdaki dalgalanmaların da maliyet artışlarına sebep olduğunu bildirdi. Maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığına işaret eden Baran "Bunda sorun yok ancak son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmalar imzalanmış sözleşmelere riayet etmiyor. Üreticiyle toptancı arasındaki alım satımlarda, maliyet artışları gerekçe gösterilerek sözleşme fiyatlarına sadık kalınmamaya, sözler tutulmamaya ve verilen siparişler yerine getirilmemeye başlandı" dedi.

TOPTANCILAR ZOR DURUMDA

Baran, toptancıların, ürünleri sipariş ettiği fiyattan alıp alamayacağı konusunda tedirginlik yaşadığını ve önünü görmekte zorlandığını da vurguladı. Baran "Üretici firmalardan alınan fiyatlarla iş bağlantıları gerçekleştiren ve büyük projelerle sözleşme imzalayan bayiler, iptal edilmek istenen sözleşmeler nedeniyle zor duruma düşüyor, maddi kayıpların yanı sıra güvenilirliğini de kaybetme tehlikesi yaşıyor. Üyelerimiz, sözleşme şartlarını yerine getirememekten dolayı yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Ticari hayat, üreticiden perakendeciye kadar bir bütün. Bu noktada üretici firmalardan beklenti, birlikte çalıştıkları satış kanallarının sesine kulak vermeleri ve onları zor durumda bırakmamalarıdır" ifadelerini kullandı.