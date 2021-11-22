Ankara'da zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Dün akşam saatlerinde, Polatlı'dan Ankara istikametine giden Ahmet Y. yönetimindeki tırın dorsesi, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tırdan ayrıldı.

Aynı yönde giden Hamza K. yönetimindeki kamyonet, tırın ayrılan dorsesine çarparak yola savruldu. Ümit K. idaresindeki otomobil ve Rabia K. yönetimindeki otomobilin de tıra çarpamasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamyonet sürücüsünün durumu ağır

Yaralılar, araç içinden itfaiyenin çalışması ile çıkarılarak ambulanslarla çevre hastenelere sevk edildi.

Kamyonetin sürücüsü Hamza K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Ümit K. ve otomobildeki diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.