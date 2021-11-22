Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in (70) ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu. Jandarma, Keleş'in başını bulmak için çalışma başlattı
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Kasım 2021 07:56
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde vatandaşlar ormanlık alandaki arazide başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesiyle köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki incelemede ölen kişinin Mustafa Keleş olduğu belirlendi. Mustafa Keleş'in evinden ayrıldıktan sonra öldürüldüğü saptandı. Keleş'in kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulunurken köylülerin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.