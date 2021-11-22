Konya'da yarış faciası: 2 ölü

Korkunç kaza gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlhan Emirhan Sarışen (18) idaresindeki otomobil iddiaya göre başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Otomobil bir süre sonra aşırı hız ve diğer aracın sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Furkan Özütemiz ve Mert Kafalı olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü Sarışen'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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