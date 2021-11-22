10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı
ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve 8 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kocaeli Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Kocaeli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı 29 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Cumhuriyet Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Dokuz Eylül Üniversitesi 59 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 59 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
9 Eylül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Balıkesir Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 aralık 2021
Kırklareli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.
İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar