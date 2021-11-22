10 Üniversite 303 personel almak için ilana çıktı

Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?

Danıştay 2. Dairesinin yeni yayınlanan bir kararında, Devlet memurlarının muhakkik olarak tayin edilmesi işleminin atama mı yoksa görevlendirme mi olduğu hususunda ilk derece mahkemesince bile hataya düşüldüğü görülmüştür.