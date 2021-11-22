ASPİLSAN Türkiye'ye lig atlataca

Kayseri'de faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji tarafından yapımına devam edilen ityum-iyon pil seri üretim merkezi 2022'de üretime başlıyor. Kayseri'de kurulu bulunan ve ASPİSLAN'ın 2022'de seri üretime başlayacak olan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi, Türkiye'yi lityum-iyon teknolojisi ile tanıştıracak.

1.2 MİLYAR TL MALİYET

Türkiye'de ve Avrupa'daki en büyük tek lityum-iyon pil üretim tesisi olacak olan merkez, 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak. İnşaatının yüzde 80'ini tamamlanan tesis toplamda 25 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

Elektrik-mekanik tesisat işleri ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği tesiste seri üretimin Nisan 2022'de başlaması hedefleniyor. Pil ve batarya üretiminde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak olan ASPİLSAN Lityum-İyon Seri Üretim Tesisi, Türkiye'yi batarya pil üretiminde aktör ülke haline getirecek.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Yapılan yatırımla üretilen her teknolojik ürünün bir parçası niteliğindeki pil ve bataryalar yerli ve mili imkanlarla üretilecek.

Savunma sanayi ve özel sektöre de hitap edecek olan tesis aynı zamanda Türkiye'deki hammadde üreticilerine de bir ekosistem oluşturacak. Tesiste ayrıca elektrikli otomobil akülerinin üretiminin yanı sıra telsiz ve enerji depolama sistemleri gibi diğer sektörlerde kullanılan bataryalarda üretilecek.

Ali ALTUNTAŞ