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Borsa İstanbul yükselişte dünyanın zirvesine çıktı

Borsa İstanbul, 1 aylık getiride yüzde 21.5 ile dünyanın zirvesine oturdu. Kurdaki artışın etkisiyle dolar bazında hala yerinde sayılması, yükselişin devam edeceği beklentisini güçlendirdi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Kasım 2021 08:34
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Borsa İstanbul yükselişte dünyanın zirvesine çıktı

Garanti Bankası'nın İspanyol ortağı BBVA'nın, halka açık hisselerin tamamı için 25.7 milyar liralık gönüllü çağrıda bulunma talebiyle birlikte yabancı ilgisinin katlanması, Borsa İstanbul'u yükselişte dünyanın zirvesine taşıdı. Döviz kurundaki artışın etkisiyle dolar bazında yerinde saysa bile, Borsa İstanbul son 1 hafta ve 1 ayda, dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.

Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 6, son 1 ayda ise yüzde 21.5 yükseldi. Dubai Borsası son 1 ayda yüzde 15.8 ile yükselişte ikinci sırada yer aldı. Endeks geçen hafta 1.737 puanla kapanış rekorunu kırarken, 1.759 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Geçen hafta bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 12.2'ye ulaştı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri son 1 haftada 92 milyar TL, 19 Ekim'den bu yana ise 287 milyar lira artarak 1 trilyon 767 milyar liraya çıktı. Borsada 6 Ekim'den bu yana yükseliş yüzde 27 oldu.

BANKA HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Geçen hafta Yapı Kredi Bankası yüzde 14,9, Akbank yüzde 14, Garanti Bankası yüzde 13.89, İş Bankası C yüzde 12.2 yükseldi. BIST- 30'da geçen hafta en fazla yükselen hisse yüzde 17.6 ile Şişecam oldu. Endeksin yüzde 21.5 yükseldiği son 1 ayda ise BIST-30'un en fazla değer kazanan hissesi yüzde 47 ile Yapı Kredi Bankası oldu.

Bu dönemde Akbank yüzde 38, İş Bankası yüzde 36, Garanti Bankası yüzde 33 prim yaptı. Borsa İstanbul'da TL bazında yaşanan yükselişe rağmen, kurdaki çıkışın etkisiyle endeksin dolar bazında yerinde sayması ve gelişmekte olan ülke piyasalarına göre yüzde 50'nin üzerindeki iskonto, yabancıların rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı.

Merkez Bankası verilerine göre hisse senedi piyasasına 6-13 Kasım tarihleri arasında 479.6 milyon dolarla haftalık bazda son 1 yılın en yüksek yabancı girişi oldu. Aynı dönemde tahvil- bono piyasasına da 109.8 milyon dolarlık giriş oldu.

2 HAFTADA 1.1 MİLYAR $

28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasındaki iki haftalık dönemde ise swap ve özel sektör tahvilleri de dikkate alındığında yabancı girişi 1 milyar 68 milyon dolara ulaştı. Söz konusu 2 haftalık dönemde Borsa İstanbul'a 755 milyon dolar, tahvil-bono piyasasına 150 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar borsada ekim ayıyla birlikte son 4 yıldır ilk kez 3 ay art arda net alım gerçekleştirmişti.

1 YILLIK HEDEF 2.250 PUAN

Borsa İstanbul'da son dönemde yakalanan ivme, aracı kurumların önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini güçlendirdi. Ata Yatırım'ın, Türkiye hisse senetlerini ve son gelişmeleri değerlendirdiği Strateji Raporu geçen hafta yayımlandı.

Değerlendirmeler sonucunda, BIST-100 için 1 yıllık hedef yüzde 32 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 2.000 seviyesinden 2.250 seviyesine yükseltildi. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, belirli hikayeleri ve rekabet avantajları olan şirketlere odaklandıklarını belirtti.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

#borsa # istanbul# yükseliş
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