18 milyon öğrenci için ders zili çaldı

18 milyon öğrenci için 9 günlük ara tatil sona erdi, öğrenciler tekrar sıralarına oturdu.

850 bin sınıftan 66'sı kapalı

850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar eğitime yüz yüze devam edecek.

En az iki doz aşılı öğretmenlerin oranı yüzde 88

Öğretmenlerin aşılanma oranı ise her geçen gün artıyor. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 88'e yükseldi.

Aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5 civarında. En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93 seviyesinde.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte'' dedi.

Yaz tatili 17 Haziran 2022'de başlayacak

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 24 Ocak'ta sona erecek. Ders zili4 Şubat'ta çalacak.

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 arasında olacak. Eğitim yılı 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.