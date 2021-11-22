Nagehan Alçı maaşına yüzde 40 zam istedi!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, HT Masa'daki ekonomi programında çarpıcı bir çıkışta bulundu. Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken Nagehan Alçı'nın ifadeleri gündem oldu. Daha öncekilerin aksine son dönemde iktidara yönelik sert eleştiriler getiren Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirdi.

Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

'BİZ DE BUNA DAHİLİZ.'

Ekonomiden bahsederken hakikaten sabit gelirlilerin geliri eridi. Yok oldu." diyen Nagehan Alçı, "Yani biz de buna dahiliz. Gerçek enflasyon yüzde 40. Biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.