Okul terklerinin önlenmesi için erken uyarı sistemi
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ile anlaşmaya varılan '2021-2025 Ülke Programı'na göre, devamsızlık oranlarının azaltılması ve okul terkinin önlenmesi için okullardaki teknolojik alt yapı güçlendirilecek, bunun yanı sıra fiziki iyileştirme de sağlanacak.
Kaynak : Milliyet
Eklenme : 22 Kasım 2021 09:19
Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanı Özer bir soru önergesine verdiği yanıtta, salgın sürecinde derslere yönelik basılı ve elektronik materyallerin öğrenci, öğretmen ve velilerin hizmetine sunulduğunu belirterek, UNICEF iş birliğiyle okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespiti için erken uyarı sistemi kurulması ile okul terklerinin önlenmesine ilişkin proje hazırlandığını açıkladı.