Adalet Bakanlığı'nda 5 bin 696 personel FETÖ ile irtibatlı çıktı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasının nasıl deşifre edildiği detaylarıyla anlatıldı. Araştırmalarda, 284 mahrem imam tespit edildi. Mahrem imamlar tarafından kullanılan 643 şahsi hat ve operasyonel hatların HTS kayıtları alındı. Yapılan analizlerde, mahrem yapı içerisinde bulananlar tarafından irtibat kurulan 5 bin 696 kişinin Adalet Bakanlığı personeli olduğu tespit edildi.
Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 22 Kasım 2021 09:33
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: FETÖ iddianamesinde, 284 mahrem imamın 5 bin 696 Adalet Bakanlığı personeli ile irtibatının tespit edildiği, bakanlıkta işe girmek için müraacat eden örgüt mensuplarına 22 ayrı kod verildiği anlatıldı.
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