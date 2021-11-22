Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 09:52
Nazım Elhazar yönetimindeki 12 AR 580 plakalı öğrenci servisi ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı 32 YL 546 plakalı otomobil, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ağırbaş ekiplerin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.