Hakimin klima kavgası, HSK'ya taşındı

Hakim Z.O.G. dilekçesinde, "Evdeki ayıpların giderilmesini talep ettim ancak olumlu bir cevap alamadım. Taşınmazı hiç kullanamadım, hayallerim yıkıldı" dedi. İşadamı Özen ise, "Havuza led lamba, bahçeye ilave aydınlatma gibi taleplerini kabul etmeyince dava yoluna gitti" ifadelerini kullandı. Özen, CİMER'e başvurarak hakim Z.O.G.'yi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.

Özen, hakimin mesleki gücünü kullanarak yanıltıcı bilirkişi raporu hazırlattığını ve anlaştığı bilirkişi heyetinin normalin neredeyse iki katı, yaklaşık 90 bin lira masraf çıkardığını kaydederek, "Yapılar kontrol edilerek teslim alındı. İftira atılmaktadır" dedi.

