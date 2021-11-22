Turist kılığına girip taksiye binen fenomenler dolandırıldı

YouTube'da TheBoss kanalında çektikleri sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırıldı. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

Karakaş ve Tutal, Arap turist kılığına girerek yoldaki bir taksiye Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyledi.

Taksici, Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden taksici 20 dolar istedi. Ayrıca, takside pos cihazı olmasına rağmen soför kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip, nakit para istedi.

Taksicinin, " 20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi ise dikkat çekti.

200 liranın üstünü vermeden gitti

Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için başka bir taksiye binen fenomenler, taksiciden taksimetreyi açmasını istedi. Taksimetreleri açmayan taksici "sabit fiyat 100 TL" deyip fenomenlerin isteğini reddetti. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip nakit para istedi. Fenomen 200 TL nakit para verince taksici 'okey' deyip para üstünü vermeden gitti.