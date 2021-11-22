2021/2 KPSS kılavuzuna kadro bildirimi için ek süre

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 4 Ekim ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında, 2021/2 KPSS merkezi yerleştirmelerine kadro bildirmeleri gerekiyordu. Bu süre geçen hafta doldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı bir açıklama yaparak, KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildiğini belirtti. Söz konusu tarih ve saat itibariyle sistem kapatılacak ve sonrasında hiçbir şekilde veri girişi sağlanmayacaktır.

Sistemden bildirim yapan ve bu kadroları onaylanan kurumlar; onaylı cetvellerinin bir örneğini üst yazıları ekinde gereği Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bilgisi ise Strateji ve Bütçe Başkanlığına olmak üzere en yakın zamanda göndermeleri gerekmektedir.

Bu yılın başında açıklanan takvime göre 2021/2 KPSS yerleştirme işlemleri için adaylardan 22 ila 29 aralık 2021 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.