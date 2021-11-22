En donanımlı ve pahalı BMW'yi Türkler alıyor

Türkiye'de kur artışı ve yüksek vergiler nedeniyle otomobil sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Artık orta sınıf bir vatandaş için sıfır otomobil almak çok daha zor. Talep daha düşük segmentli araçlara kayarken, birçok tüketici de ikinci ele yöneliyor. Lüks segmentte ise durum biraz farklı. Vergi dilimine bağlı olarak lüks araçlarda son iki yıldaki fiyat artışı birçok modelde yüzde 400'e yakın arttı. Buna rağmen alım gücü yüksek kesim, fiyat artışına aldırmıyor ve lüksten vazgeçmek istemiyor. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, özellikle Türkiye'deki BMW müşterilerinin en donanımlı araçları tercih ettiğini söyledi.

BMW'nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX ve BMW'nin ilk tamamen elektrikli SAV modeli iX3'in Alaçatı'da düzenlenen lansmanında sorulanımızı yanıtlayan Hakan Tiftik, müşteriler bu araçlarda da en yüksek donanımlı versiyonların tercih edildiğini söyledi. Tiftik, "Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Donanımı düşük araç yerine daha donanımlı araç getiriyoruz. BMW'nin özelliğini ortaya çıkaracak farklılığını ortaya koyacak araçlar getiriyoruz. Tüm modellerimiz için aynı durum geçerli. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci" dedi.

Borusan Otomotiv olarak elektrikli mobilitede öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiklerini ve temsil ettikleri markaların elektrikli modellerini dünyayla aynı anda müşterilerine sunduklarını belirten Tiftik, "Bu stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında BMW i3 modeliyle başladığı mız tamamen elektrikli mobilite yolculuğumuzda mart ayında satışa sunmaya başladığımız BMW iX3'den sonra BMW iX'i de dünya lansmanından kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa sunarak bu yoldaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş olduk" dedi.

"Benzinli için gelene elektrikli tanıtıyoruz"

Borusan Otomotiv olarak Türkiye'de elektrikli araç dönüşümüne öncülük eden markalardan biri olduklarına dikkat çeken Tiftik, "Türkiye piyasasında bizim kadar elektrikli araçlara öncelik tanıyan, her modelin markanın yeni modelini dünya ile eş zamanlı Türkiye'ye getiren başka bir kuruluş yok. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'deki otomotiv sektöründe elektrikli araçlara dönüşümü öncelik etmek. Tüm paydaşlarla birlikte ne yapabiliriz diye bakıyoruz" diye konuştu. Şirket aracı olarak yüzde 100 elektrikli BMW'yi tercih eden Tiftik, "Bize benzinli araç için gelenlere elektrikli leri tanıtıyoruz" dedi.

100 araçtan 75'i elektrikli olacak

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların çoğalmasıyla karbon ayak izinin azaltılması yönünde kendilerine hedefl er belirlediklerini vurgulayan Tiftik, "Toplumda iklim değişikliği ve çevresel farkındalığın yükselmesiyle birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin de hızla arttığını görüyoruz. 2021 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artan elektrikli otomobil satışları bunun en önemli kanıtı. Bizler de bu performansa bir yıldan kısa bir sürede 500'ün üzerinde BMW iX3'ü yollarla buluşturarak önemli bir katkı sağladık. Kendimize daha da büyük hedefl er koyarak 2030 yılında toplam BMW satışlarımız içindeki elektrikli model oranımızı yüzde 75 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz " dedi.

"TOGG'un başarılı olacağına inanıyorum"

Hakan Tiftik, 2022 sonunda bantlardan inmesi hedefl enen TOGG'un Türk otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etme konusunda önemli rol üstleneceğini belirterek, "TOGG'un Türkiye'deki elektrikli araç pazarını hareketlendireceğine inanıyorum. Başarılı olacaklarına da inanıyorum. Elektrikli araç satışları arttıkça altyapı yatırımları da hızlanacak. Benzin istasyonları şarj altyapısına yatırım yapacak" dedi.

BMW'nin çip tedarikini en iyi yöneten markalardan biri olduğuna dikkat çeken Tiftik, "BMW üretimlerini ve adetlerini en iyi tutan markalardan biri oldu. BMW'nin fabrikaları neredeyse hiç kapanmadı" dedi. Tiftik, çip krizinin BMW satışlarında ilk 10 ayda yüzde 10'luk bir kayıp yarattığını ifade etti.

BMW iX'in fiyatı bir ayda yüzde 19 arttı, 1,9 milyon TL'yi aştı

Doguştan 7 elektrikli BMW iX, kasım ayı itibarıyla Türkiye'ye xDrive40 versiyonuyla Borusan Otomotiv'in yetkili satıcılarında yerini aldı. Yeni BMW iX, 1.6 milyon TL'den başlayan liste fiyatıyla ekim ayında Türkiye'de online olarak siparişe açılmıştı. Kur atışına paralel modelin liste fiyatı da hemen güncelleniyor. Lansmanda 1.8 milyon TL olarak açıklanan fiyat, dün itibarıyla 1.9 milyon TL'ye ulaştı. Hakan Tiftik, yeni modelin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 100 bin kaparo veren 185 kişinin ön sipariş verdiğini, yıl sonuna kadar 300 adet iX satışı hedefl ediklerini söyledi. Tiftik, "Çip krizi olmasaydı, 500 adet satabilirdik" dedi. Yeni BMW iX xDrive40'ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor. BMW iX3 ise WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Otomobil 286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Bu motor sayesinde BMW iX3 0'dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Biriken talep 2022'de satışları hızlandıracak

Hakan Tiftik, binek otomobil pazarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Biriken talebin gelecek yıl satışları hızlandıracağına dikkat çeken Tiftik, "Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır."

Aysel YÜCEL