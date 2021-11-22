Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

11.Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira" dedi.

Bakan Dönmez'in Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; - Elektrik, üretim, iletim ve dağıtım sektörü geçen yıl 21,6 milyar TL yatırım yaptı

- Yatırımlar sayesinde bugün doğal gaz kullanan yerleşim sayımız 609'a ulaştı, önümüzdeki günlerde bu sayı katlanarak artmaya devam edecek

- Toplam 4500 mw'lık yeni YEKA yarışmalarımız söz konusu olacak

- Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık - Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 yatırım döneminde tam 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz

- 4. sondaj gemimiz 2022'nin bahar ayında ülkemize doğru demir alacak

- Bu yılın Temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve 3 testlerini tamamlamıştık, Karadeniz gazını ilk kez orada yaptık, bugün Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin m3 gaz akışına ulaştık