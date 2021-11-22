İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!

Düzce Üniversitesi tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği programı Öğretim Görevlisi kadrosunda "Turizm İşletmeciliği veya İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak. HELAL TURİZM VE DİJİTAL TURİZM alanlarında çalışmış olup, ders verme deneyimine sahip olmak" şartı aranmıştır.

Özellikle söz konusu ilanda "Helal Turizm" ve "Dijital Turizm" gibi iki özel çalışma alanı yazılınca ilanla ilgili notumuzu almış ve ön değerlendirme sonuçlarını merakla beklemeye başlamıştık. Dün itibarıyla durum tam da beklediğimiz gibi oldu ve ön değerlendirme sonuçlarına göre ülkemizde bu şartları aynı anda taşıyan sadece BİR kişi olduğu ortaya çıkmış oldu.

Durum böyle olunca 22 Kasım 2021 günü saat 14.00'de yapılacak olan yazılı sınavda aday kendi kendisiyle bir rekabet içerisinde öğretim görevlisi olmak için mücadele verecek.

Maalesef ilan şartlarındaki kontrolsüz durum ve denetimsizliğin getirdiği başıboşluk üniversitelerdeki öğretim görevlisi alımlarında belirli adayları tarif eden şartlar yazmaya, onların sınavlara tek girmelerine ve bunun sonucunda görüntüde YASAL, ancak HELAL olmayan bir duruma dönüşmüştür.

Biliyoruz ki bu türden ilanlar ne ilk ne de son olacak. Ancak, bunları sizlerle paylaşarak belki birileri insafa gelir de akademiyi ekmek kapısı olmaktan, üniversiteleri iş bulma kurumu olmaktan kısa zamanda kurtarır.