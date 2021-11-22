Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008-2016 yıllarında Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da özel şirkette uzman yardımcısı M.E. ve vergi müfettişi E.T, İzmir'de subay adayı olarak eğitim gören F.A, Kilis'te öğretmen M.S.D. ile Manisa'da harita mühendisi Ş.A. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALNDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Afyonkarahisar merkezde ikamet eden eski askeri okul öğrencisi Y.A, inşaat mühendisi M.Ş. ve İscehisar'da yaşayan, 2016 yılında araştırma görevlisiyken istifa eden İ.Ö, İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.