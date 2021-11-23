Öğretim üyesi atama kriterindeki belirsiz düzenlemeye iptal kararı

Ege Üniversitesi tarafından kabul edilen ve YÖK tarafından uygun görülen Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin 16 ncı maddesi "Yeni kurulan fakültelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi sayısına ulaşmak için öğretim üyesi atamasında Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesi durumunda, adaylar belirlenen bu kriterlerden, birimin kurulusunu takip eden ilk üç (3) yıl kısmen muaf tutulabilir." hükmünün kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu, bu değişiklikle Rektöre son derece keyfi davranma imkanı sunulduğu gerekçesiyle iptali için dava açılmıştır.

İzmir Beşinci İdare Mahkemesince verilen kararda; 2547 sayılı Kanun uyarınca bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak öğretim üyeliği kadrolarına atamalarda ek koşullar belirlenebileceği kuskusuz olmakla birlikte belirlenecek ek koşulların objektif ve denetlenebilir nitelikte olması gerektiği, dava konusu edilen Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine (2019-2020,2021-2022,2023) getirilen 16. madde hükmünde yer verilen adayların belirlenen kriterlerden yeni kurulan birimlerin kuruluşunu takip eden ilk üç (3) yıl kısmen muaf tutulabileceği düzenlemesinin ise objektif ve denetlenebilir mahiyette olmadığı, ucu açık ve sınırları belirsiz nitelikte bir düzenleme olduğu, 2547 sayılı Kanun'un ruhuna aykırı ve idareye keyfi davranma olanağı verebilecek mahiyette olduğu hususları dikkate alındığında dava konusu edilen düzenlemenin İPTALİNE karar verilmiştir.