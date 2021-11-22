Tüketici güven endeksi, 17 yılın en düşük seviyesine geriledi

Tüketici güveninde kasım ayına sert düşüş yaşandı. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı. Ekim ayında 76,8 olan endeks, kasım ayında 71,1'e geriledi. Böylece tüketici güven endeksi 2004'e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Tüketici güveni ve geleceğe yönelik beklentilerin kötüleşmesinde TL'deki kayıplar önemli rol oynadı. Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine son üç ayda 400 baz puan düşürülmesiyle dolar/TL 11 zirvelerine çıkarken, enflasyon yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Hanenin maddi durum beklentisi zayıflıyor

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekim ayında 60,7 iken, kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 75,6 iken, kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9'a indi.

Genel ekonomik durum beklentisi kötüleşti

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 74,2 iken, kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 seviyesine geldi. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 91,4 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekim ayında 96,6 iken, kasım ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 91,4'e düştü.