Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da görevli vergi müfettişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 11:11
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturma doğrultusunda İstanbul'da görevli vergi müfettişi A.G, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kente getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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