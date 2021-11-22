İçişleri Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 11:25
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının 2022 bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
İçişleri Bakanı Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır."