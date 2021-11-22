Bakan Dönmez, İmamoğlu'na cevap verdi: 6 milyar TL tasarruf ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşma yapan Bakan Fatih Dönmez, kış saati uygulamasına değindi.

2016 yılında hayata geçirilen uygulamaya ilişkin bilgi veren Bakan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.

6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi.

"HERKES KENDİ İŞİYLE MEŞGUL OLSUN"

Herkes kendi işiyle meşgul olsun. Herkes kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirsin. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin tek işi var. O da sağa sola sataşmak. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız."

İMAMOĞLU: HİÇBİR TASARRUFA YOL AÇMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğinei belirterek, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunup "Gördüm ki sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.