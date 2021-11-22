Erzurum'da 4.8 şiddetinde deprem
Erzurum'da ilk belirlemelere göre 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Kasım 2021 11:40
İlk belirlemelere göre Erzurum'da 4,8 şiddetinde meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.