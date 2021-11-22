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Görevi biten öğretmen tayin istemedi, köylünün gönlünde taht kurdu

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Çukurkonak köyündeki bir okulu görev süresi dolmasına rağmen tayin istemeyen Trabzonlu öğretmen Samet Salih, yaklaşık 7 yıldır çok sevdiği köy okulunda soba yakıp öğrencilerini sıcak derslikte karşılıyor- Öğretmen Samet Salih:- "Artık biz de bu köyün bir üyesiyiz. Bize köyden biriymişiz gibi davranıyorlar, o yüzden hiç yabancılık çekmiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 12:57
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Görevi biten öğretmen tayin istemedi, köylünün gönlünde taht kurdu

Trabzonlu öğretmen Samet Salih, ilk görev yeri Ağrı'nın Tutak ilçesindeki bir köy okulundan görev süresi bitmesine rağmen ayrılmayıp 7 yıldır hem köylülere okuma yazma öğretiyor hem de öğrencilerinin eğitimini sürdürüyor.

Trabzonlu 31 yaşındaki Salih öğretmen, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 2013 yılında mezun olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanarak Ağrı'ya atandı.

İlk görev yerin olan Tutak ilçesine bağlı Çukurkonak köyünde öğretmenliğe başlayan Salih, okuma yazma öğrettiği kadınlardan Semahat Kayan'ın kızı Özlem'e aşık olup evlendi.

Okulun lojmanında eşiyle kalmaya devam eden Samet öğretmen, havaların soğuduğu bugünlerde soba yakarak öğrencilerini sıcak dersliklerde karşılıyor.

Zorunlu olan doğu görevini bitirmesine rağmen tayin istemeyerek yaklaşık 7 yıldır köy okulundan ayrılmayan Salih, hafta sonu da öğrencilere satranç öğretip onlarla oyun oynayarak sosyalleşmelerini sağlıyor.

Alışık olmadığı köy şartlarında uzun yıllardır görev yapan Salih, okuldan arta kalan zamanlarında da köyde okuma yazma bilmeyen kadınlara ders veriyor.

Samet Salih, AA muhabirine, ilk görev yeri olan köyü çok sevdiğini ve damatları olduğu için de ayrı sevildiğini söyledi.

Köy hayatından memnun olduklarını ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadığını ifade eden Salih, şöyle konuştu:

"Burada evlendim ve Allah'a şükür mutluyuz. Eşimle tanıştıktan sonra durumu aileme anlattım. Her iki tarafın örf ve adetlerine göre kız isteme oldu ve askerliği yaptıktan sonra düğünümüz oldu. Kına gecesi burada oldu, düğünde Trabzon'da gerçekleştirildi. Allah'a şükür evliliğimiz çok iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. 2019'un ağustos ayında evlendik ve 3. yılımıza giriyoruz. Tutak'ı ve köyü seviyoruz. Sevmesek zaten bu kadar yıl kalmazdık. Köylülerle de aramız çok iyi, zaman zaman evlerine davet ediyorlar. Kendi evimizde gibiyiz. Hepsi akrabamız sayılır."

Atandığı dönem doğu görevinin 3 yıl olduğunu ve tayin istemeyip 7 yıldır köyde kaldığını belirten Salih, buradan da memleketine gitmeyi düşündüğünü dile getirdi.

- "Artık biz de bu köyün bir üyesiyiz"

Eşinin üniversite okuduğunu ve en az 3 yıl daha köyde kalacağını aktaran Salih, "Artık biz de bu köyün bir üyesiyiz. Bize köyden biriymişiz gibi davranıyorlar, o yüzden hiç yabancılık çekmiyorum. İlçedeki esnaf ve herkes bize çok iyi davranıyor. Kışın tatil günlerinde vatandaşlar her akşam bir evde bir araya gelerek sohbet ediyor, bizi de davet ediyorlar biz de gidiyoruz. Karadeniz Bölgesi'ne göre iklim her ne kadar farklı olsa da burada ilkbahar ve sonbahar çok güzel oluyor." diye konuştu.

Özlem Salih ise evlendikten sonra üniversite sınavına hazırlandığını ve eşinin desteğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümü'nü kazandığını anlattı.

Eşiyle mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen Salih, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Eşimle köyde tanışıp evlendik ve çok şükür 2 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyoruz. Samet'in bazen Trabzon damarı tutuyor beni kızdırıyor ama çok şükür mutluyuz. Üniversiteye hazırlanmamda çok yardımcı oldu. Eşim matematik ve Türkçe derslerinde bana destek verdi. Benden daha çok seviliyor ve tanınıyor. Çevresi çok geniş ve tanıyan herkes tarafından çok seviliyor. Artık eşim de bizim köylü sayılır. Herkesi tanıyor herkes de onu biliyor. Öğrencileri de çok seviyor."

#Ağrı# köy# öğretmen# Samet Salih# Trabzon
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