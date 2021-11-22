Eren Kış-7 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında, 3 teröristin, Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Kasım 2021 15:22
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları çerçevesinde, Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.