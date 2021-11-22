CHP, 'öğretmenlikte kariyer basamaklarının kaldırılması' için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldığı belirtildi.

Gerekçede öğretmenlerin uzman öğretmenlerden yaklaşık 315 lira, başöğretmenlerden ise yaklaşık 635 lira daha düşük ücret aldığı vurgulandı.

En son 2006 yılında 83 bin 350 uzman öğretmen ve 100 başöğretmen unvanının sınav sonucuna göre toplamda 83 bin 450 öğretmene verildiği aktarılan gerekçede, sonraki süreçte ikinci bir sınav yapılmadığı kaydedildi.

Gerekçede devletin öğretmenliğin gerektirdiği nitelikleri taşıyanları öğretmen olarak atadığına işaret edilerek, "Bu duruma göre, şu anda görevde bulunan tüm öğretmenlerin 'uzman' olduklarının kabul edilmesinde yasal zorunluluk vardır. Bunun anlamı, 'uzmanlığın' tüm öğretmenler için 'kazanılmış hak' olmasıdır." denildi.

Teklifin gerekçesinde, "Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir. Teklifimiz ile bu eşitsizlik ortadan kaldırılarak eşit işe eşit ücret ödenmesi sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.