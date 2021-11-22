Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Kasım 2021 13:13
Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Atama 2. Aşama Başvuru duyurusunu yayımladı.
Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı
Başvuru İçin Tıklayınız
Memurlar.net forumundaki paylaşımları görmek için tıklayınız.