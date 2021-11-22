Eski koleksiyonerin evinden paha biçilmez hazine çıktı

Operasyon Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ümraniye'de daha önce koleksiyoner belgesi bulunan ama uzun süredir yenilemesini yapmayan bir kişi polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan araştırmaların ardından Ümraniye'deki adrese baskın düzenlendi.

1730 ESER VE FOSİL BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait 774 sikke, Paleolitik Döneme ait 532 fosil, Roma Dönemine ait kama ve bıçak, Osmanlı Dönemi'ne ait 374 metal para ve hayvan kemiklerinden oluşan 50 farklı obje ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 1730 eser ve fosil arasında önemli eserler olduğu belirtildi.

BAHA BİÇİLMEZ BALIK VE ROMA DÖNEMİNE AİT SİKKE

Arkeolog polislerin de yar aldığı operasyonda ele geçirilen, Fenike Dönemi'ne ait bir balık figürünün paha biçilmez olduğu belirtildi. Roma Dönemi'ne ait, üzerinde elindeki kartalı besleyen kral figürü bulunan sikke ile Apollo figürlü metal paraların da önemli olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen sikke ve objelerin müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi. Baskın düzenlenen adresin sahibi hakkında ise "2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler emniyette sergilenirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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