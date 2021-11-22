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Küçük Müslüme'yi bulan kadın korkunç ayrıntıyı açıkladı... Üzerinde kıyafet yoktu!

Kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine bulan kadın çoban, "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Kasım 2021 13:35
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Küçük Müslüme'yi bulan kadın korkunç ayrıntıyı açıkladı... Üzerinde kıyafet yoktu!

3 yaşındaki yörük kızı Müslüme Yağal, 10 Kasım günü Mersin'in Gülnar ilçesinde kayboldu.

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN ARANDI

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmalarda drone ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı.

Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan, hem havadan hem de karadan tarandı.

100'E YAKIN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi.

Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı.

Jandarma ayrıca, Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.

Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın, "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi ve bölgeye gelen şüpheli araçlar incelendi.

10'UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, Müslüme'den acı haber geldi.

Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.

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ANNEANNE SERBEST KALDI, DİĞERLERİNİN İFADESİ SÜRÜYOR

Soruşturma devam ederken baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları, jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Anneanne Müslüme Yağal, serbest bırakılırken; aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde gece otopsi yapılan Müslüme Yağal'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının üzerine tekrar Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CESEDİNİ BULAN ÇOBAN KADIN: KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLDİ

10 gündür aranan Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.

Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban, Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.

İsminin Ayşe Bacak olduğu öğrenilen çoban kadın, programda dehşete düşüren açıklamalar yaptı. Bacak, "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor." dedi.

#Müslüme Yağal# mersin# gülnar
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